Preziosi allontana la retrocessione di Genoa e Samp: “Ci salveremo”

La Serie A è pronta a ripartire e le squadre, nonostante un calendario fittissimo, dovranno cercare di centrare i rispettivi obiettivi. In zona salvezza la lotta è più aperta che mai, e per il momento solo Spal e Brescia sembrano essere destinate alla Serie B. Situazione complicata anche per quanto riguarda le due genovesi. Il patron del Genoa Preziosi però si è detto fiducioso sulla salvezza.

La previsione di Preziosi

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai Preziosi ha dichiarato: “I numeri oggi dicono questo, ma considerando le rose del b e della Sampdoria io sono molto sereno. Sia noi che loro credo che porteremo a casa la salvezza. Gli ultimi risultati prima della sosta ci hanno confortato. Ora ricominciare è un’incognita, ma siamo convinti dei nostri mezzi e della nostra rosa. Non temiamo la retrocessione: poi nel calcio succede di tutto e di più, ma siamo convinti di poter portare a casa una tranquilla salvezza“.

Retrocessioni

Riguardo allo scottante tema delle retrocessioni, Preziosi ha commentato: “Prevedo che la nostra richiesta di un blocco delle retrocessioni in caso di nuova interruzione del campionato non venga presa in considerazione. La nostra è una proposta, un’indicazione: la FIGC ha l’autonomia sufficiente per decidere e noi dobbiamo rispettarlo. Abbiamo anche chiesto in via subordinata una limitazione delle retrocessioni, ma dovremo attenerci alle decisioni della Federcalcio”.