Preziosi ammette: “Genoa penalizzato dal caso Covid. Ho pensato a Balotelli”

Dopo la netta vittoria sul Crotone, il Genoa sognava un avvio di campionato da protagonista. E invece dopo il 4-1 rifilato ai calabresi, il Grifone è incappato in una brutta sconfitta a Napoli e ha vissuto l’esplosione di un focolaio Covid. Il presidente del club ligure Enrico Preziosi ha espresso le sue impressioni sul momento della sua squadra ai microfoni di TeleLombardia: “È un campionato anomalo. Tutto abbastanza precario. La situazione non è di normalità, bisogna adattarsi alle regole ma è evidente la situazione. Si va avanti così… Sicuramente visto il momento attuale qualcosa nei protocolli va modificato. Tutti dicono che si poteva fare qualcosa di diverso, ma ci stiamo ritrovando in una situazione assurda che non ci aspettavamo. Speriamo si ritorni alla normalità il prima possibile. I giocatori una volta fatto il contratto si preoccupano meno delle problematiche delle società. I problemi per noi sono molti, solo contando botteghino e abbonamenti. Un danno enorme. Difficile discutere oggi di tagli, ci dovrebbe essere un intervento dell’organo europeo. Ma per ora non c’è stato”.

JUVENTUS-NAPOLI

Preziosi si sofferma anche sul caso di Juve-Napoli, il match non disputatosi e assegnato a tavolino ai bianconeri: “Non entro in questa disputa, il calcio ha delle regole e criteri e noi dobbiamo rispettarli. Non è stato un bello spot per il calcio, ma non voglio dare colpe a De Laurentiis. È una situazione difficile e anche rinviare le partite, con tutti gli impegni che ci sono, diventa complicato. Penso al Genoa, a quello che ha sofferto e sta soffrendo. Chi ha avuto il Covid non si è allenato per 20 giorni e stiamo ancora pagando questa situazione. Non sta però alle squadre cambiare le regole: ci adeguiamo e andiamo avanti”.

BALOTELLI

Infine Preziosi rivela di aver avuto l’idea di tesserare Mario Balotelli: “Avevo pensato a lui, pensavo potesse essere recuperato. Poi abbiamo fatto altre scelte e Scamacca avrà un futuro eccezionale. Balotelli è un bravo ragazzo, ora è fuori dai nostri radar ma spero possa riscattarsi”.