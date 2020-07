Preziosi e il tifoso speciale del Genoa: “Gasperini mi ha detto che ci salveremo”

“Io sono positivo e anche la squadra deve esserlo”, con queste parole Enrico Preziosi, presidente del Genoa, spinge la squadra verso la salvezza. Nel corso di in un’intervista al quotidiano Libero, il numero uno del Grifone ha parlato a lungo del suo club e della stagione complicata in corso. Curioso anche un particolare aneddoto rivelato che riguarda l’ex tecnico Gasperini…

Preziosi: “Gasperini mi ha detto che ci salveremo”

“La classifica ora ci vede sofferenti e non rispecchia il nostro valore. Il Genoa deve pensare alle proprie qualità e capire che il suo posto è altrove”, ha detto Preziosi. “Siamo da primi dieci posti, abbiamo grandi giocatori. Sturaro, Criscito, Behrami, Masiello, Perin: saranno loro a trascinare chi è più fragile. Poi c’è Sanabria che può incidere in ogni gara, Pandev che è eterno. E mi aspetto molto da Schöne che deve riprendere in mano la squadra”. E poi l’aneddoto che riguarda il rapporto tra lui e l’ex tecnico Gasperini: “I rapporti non sono ottimi? Una bugia, mi ha scritto l’altro giorno per dirmi di tenere duro che ce la faremo“. Insomma, sfatato il tabù che voleva contrasti e problemi tra il patron Preziosi e il mister ora dell’Atalanta.

