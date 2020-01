Prima gioia per Barrow, il Bologna vola: Spal battuta 3-1

Esulta il Bologna. I rossoblu si impongono nella prima gara del sabato, valida per la seconda giornata di ritorno. Un successo che permette loro di fare un importante passo in avanti in classifica, avvicinandosi alle squadre in lizza per l’Europa League. Battuta la Spal, che subisce un brutto stop in ottica salvezza. Non basta la partenza super ai ferraresi. Al 23′ il Var suggerisce al direttore di gara di assegnare un calcio di rigore per trattenuta irregolare di Paz. Il penalty viene trasformato in maniera impeccabile da Petagna, ma il vantaggio dura un minuto. Il Bologna si riversa in avanti e trova il pareggio grazie alla deviazione di Vicari sul tiro di Soriano. Grazie al pari su autogol, i felsinei cambiano passo e si rendono minacciosi, pur senza incidere.

TRAVOLGENTE – La ripresa conferma lo spartito dell’ultima parte del primo tempo, con gli uomini di Mihajlovic decisamente più ispirati. Berisha evita il gol intervenendo su Soriano. Il portiere della Spal non può nulla al 59′, quando Barrow trova il tiro vincente all’incrocio dei pali per scardinare la difesa avversaria. Al 63′ dilaga il Bologna: Poli conclude una bella azione, insaccando in rete con un ottimo inserimento. I padroni di casa provano a invertire la rotta, ma i rossoblu sono in controllo. Anzi, Berisha è decisivo nell’evitare il quarto gol. Skorupski fa lo stesso su Petagna nel finale. Il 3-1 finale non viene intaccato. La festa bolognese può iniziare.