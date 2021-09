Prima vittoria per la Juventus, Lapo Elkann: “Ok sudarsela ma così…”

Il noto tifoso bianconero ha commentato il primo successo della Vecchia Signora in campionato

Tre gol e tre punti preziosi, i primi in questo campionato per la Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono riusciti ad avere la meglio dello Spezia al Picco nel turno infrasettimanale di campionato. 3-2 per la Vecchia Signora che per trovare la prima vittoria stagionale in Serie A ha dovuto sudare. E parecchio... Contento a metà anche il tifoso speciale Lapo Elkann che sui social ha espresso il suo parere sul trionfo della sua squadra.