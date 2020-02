Primavera, la Juventus affonda la capolista Atalanta nel finale

Match spettacolare a Torino del campionato Primavera. L’Atalanta capolista è caduta sul terreno della Juventus. La squadra nerazzurra passa in vantaggio per prima con una rete di Piccoli (che nella prima frazione ha sbagliato un rigore e nella ripresa ha colpito una traversa) poi nella ripresa all’80’ il pari di Petrelli e quattro minuti dopo il raddoppio sempre dello stesso calciatore. Vittoria importante per i bianconeri di Zauli, che al quarto posto, salgono a 30 staccando la Roma. Resta invece abbastanza tranquillo il primato dell’Atalanta (a quota 42), ma domani il Cagliari, battendo l’Empoli, può portarsi a -4.