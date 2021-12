Profondo rosso Cagliari: l’Udinese stravince all’Unipol Domus (4-0)

Malissimo il Cagliari contro un'Udinese molto brillante

L'Udinese di mister Cioffi vince nettamente sul terreno del Cagliari con il punteggio di 4-0. I friulani hanno giocato bene ma a deludere è stato l'undici isolano che è uscito ben presto dal match giocato all'Unipol Arena. Partenza in salita per il Cagliari che subisce in apertura il gol dell'Udinese dopo una brutta palla persa da Godin: rete di Makengo su assist di Udogie. La risposta in una conclusione di Pavoletti parata da Silvestri. Deulofeu segna il 2-0 su punizione e a inizio ripresa Molina fa 3-0 con una conclusione dalla distanza. Ancora Deulofeu arrotonda a 4 le reti dell'Udinese con una conclusione a giro dalla distanza. Festeggia l'Udinese che torna alla vittoria dopo tanto tempo mentre il Cagliari con appena un successo in 18 giornate eguaglia il record negativo di ventuno anni fa.