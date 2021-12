Progetto stadio Inter e Milan, Lee: “La Cattedrale come nessun altro al mondo”

Lee, direttore di Populous, ha parlato del nuovo stadio di Inter e Milan.

STADIO – Sulla nuova struttura di Inter e Milan: “La Cattedrale sarà come nessun altro stadio al mondo. Offrirà agli spettatori un’esperienza innovativa e senza precedenti. Sarà uno stadio inclusivo, sicuro e accogliente per tutti i visitatori nel giorno della sfida ma anche quando non ci saranno partite. Farà vivere un’esperienza di gioco unica nel suo genere per tutti i tifosi”. Sulle novità del nuovo stadio: “Il design rifletterà questo cambiamento a livello di masterplan. L’area comprenderà un parco da 50 mila metri quadrati, spazi verdi all’aperto per 100 mila metri quadrati oltre ad attività sportive all’aperto e al coperto. Un piano condiviso con il Comune e in linea con il Piano di governo del territorio. La Cattedrale è stato perfezionato per essere un progetto verde e sostenibile. Una nuova destinazione per i cittadini e i visitatori di tutto il mondo”.