Proposta di matrimonio alla Sardegna Arena, la Sampdoria scherza: “Dopo il nostro regalo ci aspettiamo l’invito”

Ha fatto il giro del web la proposta di matrimio andata in scena alla Sardegna Arena durante la sfida tra Cagliari e Sampdoria lunedì sera. In tribuna, Carlo ha chiesto alla sua Cinzia di diventare sua moglie. Dopo il fatidico sì, la squadra rossoblù ha regalato altre emozioni in campo ribaltando la gara e vincendo.

Sui social, tra i tanti complimenti e auguri per le nozze, ecco anche quelli, simpatici, della Sampdoria: “Congratulazioni Cinzia e Carlo. Dopo il regalo che vi abbiamo fatto, almeno un invito al matrimonio ce l’aspettiamo però…“. Ha scritto il club blucerchiato su Twitter.

Un simpatico siparietto che mostra la sportività tra le due società e tra le tifoserie che questa sera saranno di nuovo avversarie nel match di Coppa Italia, ancora tra le mura della Sardegna Arena.