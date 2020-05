Protocollo partite, Spadafora: “Simile a quello degli allenamenti. Si decide giovedì”

La Serie A si prepara a ripartire. Il campionato italiano ha chiuso i battenti il 9 marzo con la sfida tra Sassuolo-Brescia terminata 3-0 per i padroni di casa. Da lì in poi il calcio mondiale ha subito uno stop che solo la Bundesliga, in ambito europeo, ha interrotto. In Germania si è già giocata la seconda partita dopo il rientro in campo e anche la Serie A scalpita per ricominciare. A tal proposito la Figc ha inviato al Governo il protocollo inerente lo svolgimento delle partite. Poco dopo è arrivato il commento a caldo del ministro Spadafora.

Il commento di Spadafora

Raggiunto dai microfoni del Tg3 Spadafora ha commentato così il protocollo: “Le due date possibili per la ripresa della Serie A sono il 13 e il 20 giugno. Poco fa è arrivato il protocollo per la ripresa del campionato, ed è molto simile nelle regole a quello degli allenamenti: giovedì prossimo ho convocato FIGC e Lega, insieme decideremo se e quando ricominciare anche qui in Italia“. Riguardo al tema delle partite in chiaro, il ministro ha risposto: “Molti mi chiedono di fare riferimento al modello tedesco. In Germania, Sky ha trovato un accordo per cui c’è la Diretta Gol in chiaro, pur con le singole partite riservate agli abbonati, dovremo assolutamente pensarci anche in Italia così da evitare assembramenti di tifosi nei bar. Sono disponibile, se serve, a mettere nello stesso provvedimento della riapertura del campionato, anche questa cosa”.

Calcio femminile

Un cenno finale anche al calcio femminile: “Il presidente Gravina sta facendo un ottimo lavoro con Sara Gama e le ragazze: sto lavorando per realizzare prima dell’estate una loro richiesta importante, quella di prevedere il professionismo. Dall’emergenza sono emerse criticità e le affronteremo”.