Pruzzo: “Allegri ha reso triste Vlahovic…”

Duro commento da parte dell'ex attaccante

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex bomber tra le altre di Roma e Genoa, ha avuto modo di commentare il momento di forma non esaltante di Dusan Vlahovic, bomber classe 2000 passato dalla Fiorentina alla Juventus. Di recente, per il serbo, qualche critica di troppo che, secondo l'ex calciatore, potrebbe essere dovuta alla gestione di Massimiliano Allegri che non lo fa rendere al meglio a causa di un gioco di squadra non in grado di esaltare le caratteristiche del centravanti.