Pruzzo durissimo: “Arbitri scarsi e presuntuosi. Decideranno il campionato”

Duro commento da parte dell'ex calciatore sulla classe arbitrale italiana

Nelle parole dell'ex giocatore tanto fastidio evidente per alcune decisioni piuttosto contestabili dei fischietti italiani. Non ultima la topica nel match Spezia-Lazio, con una rete in netto fuorigioco convalidata in favore dei biancocelesti. "Gli arbitri sono scarsi, presuntuosi, non conosco il regolamento e invece mi dicono che pensano di essere bravi", ha detto Pruzzo. "Io sono sicuro che questo campionato lo decideranno gli arbitri, sia per lo scudetto che per l'Europa e per la retrocessione. Ci sono squadre che non hanno avuto quasi nessun torto arbitrale".