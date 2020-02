Pulgar ferma il Milan, pareggio 1-1 al Franchi. Donnarumma esce per infortunio

Il Milan si impantana al Franchi. La Fiorentina in 10 uomini agguanta i rossoneri a 5 minuti dalla fine grazie al rigore di Pulgar. Dopo la vittoria contro il Torino, il Milan si ferma ancora.

LA GARA – Non è stata una partita da palati fini quella giocata al Franchi. Nei primi minuti del primo tempo le due squadre si affrontano a viso aperto. Al 14esimo del primo tempo è Castrovilli ad andare vicino al vantaggio. L’ex Cremonese però una volta in area di rigore conclude alto da posizione defilata. Dopo due minuti risponde il Milan con il traversone di Castillejo per Rebic che trova sulla sua strada Dragowski. Al 35′ Ibrahimovic illumina il Franchi con un gol strepitoso, ma Calvarese annulla tutto per un tocco di mano dello svedese. Nella seconda parte di gara Donnarumma esce per infortunio e al suo posto entra Begovic. Al 53′ il Milan trova il vantaggio con Ante Rebic. Il croato approfitta di un appoggio sbagliato di Caceres e calcia di prima trovando la deviazione decisiva di Pulgar. Dieci minuti più tardi Dalbert atterra Ibrahimovic al limite dell’area di rigore e viene espulso. Nonostante l’uomo in meno la Fiorentina prova a creare qualche grattacapo al Milan. La svolta nel finale. All’84’ Cutrone si invola verso la porta e Romagnoli lo stende. Calvarese non ha dubbi: rigore. Dal dischetto Pulgar non sbaglia. Dopo la vittoria contro il Torino, il Milan si ferma a Firenze.