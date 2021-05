Quagliarella: “500 in Serie A grande traguardo. 100 gol? Per l’anno prossimo con pubblico”

Parla il centravanti blucerchiato che ha festeggiato un grande traguardo

L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha commentato ai microfoni del canale ufficiale della società il traguardo delle 500 presenze in Serie A ottenuto dopo la gara di campionato, l'ultima della stagione, contro il Parma. Il bomber, anche a segno contro i ducali, ha affrontato diversi temi tra cui anche l'addio di Claudio Ranieri.

"Festeggio un gran bel traguardo con le 500 presenze in Serie A, e lo faccio con gol e vittoria: un giornata davvero perfetta", ha esordito Quagliarella. "Penso sia stata una bella stagione. Non siamo mai stati in zona rossa diciamo e, anzi, abbiamo raggiunto quota 52 abbastanza serenamente. L’unica pecca di quest’annata è stata l’assenza dei tifosi".