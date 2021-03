Quagliarella da record in Serie A: 400esima da titolare e ottavo in assoluto nell’era dei tre punti

Infinito Fabio Quagliarella. L’attaccante della Sampdoria, come riportato da Opta, partendo nell’undici iniziale nella sfida odierna contro il Bologna nel lunch match della 27^ giornata di campionato, ha collezionato un altro record incredibile.

Sampdoria: il record di Quagliarella

Il centravanti 38enne è diventato l’ottavo giocatore di movimento a tagliare il traguardo delle 400 partite da titolare in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Un risultato pazzesco per Quagliarella che si conferma un assoluto punto di riferimento per la squadra ligure e per il calcio italiano.