Quagliarella da record: nessun giocatore in attività come lui in Serie A

C’è anche lo zampino di Fabio Quagliarella nel successo della Sampdoria per 2-1 contro l’Udinese nella 13^ giornata di Serie A. Il capitano blucerchiato si è procurato il rigore, poi realizzato da Ramirez, che ha garantito la vittoria dei suoi.

Nell’azione, il bomber si è pure infortunato, ma il compagno, per fortuna, lo ha sostituito con successo nel tiro del penalty. All’indomani della sfida, però, in attesa di conoscere le condizioni fisiche del proprio centravanti, la Sampdoria ha voluto omaggiarlo sottolineando un incredibile record messo a segno proprio durante la gara. Quagliarella ha toccato 450 presenze in Serie A. Nel massimo campionato italiano, nessun giocatore di movimento ancora in attività può contarne così tante. “Autentica leggenda”, scrive su Twitter la società di Genova.