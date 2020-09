Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, è andato ancora una volta in gol. Non una novità per un bomber di razza come lui. La rete contro il Benevento, nella seconda giornata di campionato, gli è valsa anche un incredibile record. Infatti, il centravanti è riuscito a timbrare il cartellino con un gol per la sedicesima stagione consecutiva in Serie A. Meglio di lui, nella storia del massimo campionato italiano, solamente altri sei giocatori.

