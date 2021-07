Quagliarella già in clima campionato: doppietta al Piacenza e Samp fa tris

Terza amichevole vinta dalla squadra di D'Aversa

Con una doppietta di Quagliarella la Sampdoria ha battuto in amichevole il Piacenza nel centro sportivo di Temù. L'attaccante blucerchiato, già in clima campionato, ha realizzato i suoi due gol nel primo tempo. Bellissimo il secondo con un destro dalla distanza che si è insaccato all'incrocio dei pali. Terzo successo in tre amichevoli della squadra di D'Aversa che si è messa in evidenza contro una squadra di Serie C.