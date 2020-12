Quagliarella, gol da record contro il Sassuolo: nessuno come lui in Serie A

Non ci sono più aggettivi per descriverlo: Fabio Quagliarella è semplicemente eterno. Dopo il gol contro il Crotone, ecco anche il bis, seppur non utile a portare punti alla sua Sampdoria, contro il Sassuolo.

Nel match casalingo contro i neroverdi, l’attaccante ha messo a segno l’ennesima rete della sua stagione mettendo in bacheca un altro dato statistico di assoluto rispetto. Come riporta Opta, infatti, Quagliarella è l’unico giocatore ad aver segnato almeno 7 gol in tutti gli ultimi 7 campionati di Serie A. Una vera e propria sentenza.