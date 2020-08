Quagliarella guarda avanti: “200 volte Sampdoria. E la storia continua…”

Ha atteso qualche ora dopo l’ultimo match di campionato, forse per riprendersi anche dall’errore dal dischetto, ma Fabio Quagliarella si è goduto sicuramente le 200 presenze in maglia Sampdoria. Una salvezza importante con i blucerchiati ottenuta, alla fine dei conti, in modo anche piuttosto sereno se si pensa a come la squadra di Genova aveva iniziato la stagione; e una serie di risultati non male dopo il lockdown.

L’attaccante è riuscito così a scrivere il numero 200 nella storia personale e del club ed è stato celebrato dalla stessa società che ne ha ricordato i momenti migliori. Il centravanti, dal canto suo, ha ringraziato tutto l’ambiente e si è già proiettato al futuro.

Quagliarella: “200 volte Sampdoria. E la storia continua”

“200 volte Sampdoria”, ha scritto Quagliarella su Instagram. “Un onore e un traguardo che voglio condividere con tutti i compagni che hanno giocato con me queste gare. E la storia continua…”. Messaggio per il futuro che la società blucerchiata avrà preso con gioia. Proprio il club, ben prima del suo giocatore, aveva pubbicato su Twitter un bel filmato con tutti i momenti salienti della carriera a Genova del bomber: dal giorno dell’esordio nel 2006 ad oggi. Un feeling davvero incredible tra le parti, destinato a proseguire ancora a lungo.