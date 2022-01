Quagliarella può dire addio alla Sampdoria: lo vuole una big di Serie A

Il bomber potrebbe cambiare maglia

Due gol stagionali. Troppo pochi per uno come Fabio Quagliarella che ha sempre stupito tutti a suon di reti e prodezze. Ma questa stagione 2021-22 non sembra essere cominciata bene con appunto solo due realizzazioni tra Serie A e Coppa Italia. Eppure, il centravanti della Sampdoria è sempre stato garanzia di serietà e professionalità tanto che potrebbe accendere clamorosamente la finestra invernale del calciomercato.

L'attaccante blucerchiato sarebbe finito nel mirino del Napoli che, in piena emergenza, starebbe cercando qualcuno nel reparto avanzato. Secondo Il Secolo XIX, il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti sarebbe in cerca di alternative e il nome di Quagliarella potrebbe fare al caso del suo Napoli. In realtà, va detto, le possibilità di vedere l'esperto attaccante cambiare maglia sono minime anche perché il classe 1983 starebbe pensando di chiudere a Genova la sua carriera per poi, magari, tuffarsi in una nuova vita da dirigente proprio in blucerchiato.