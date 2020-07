Quagliarella, sfogo social: “C’è chi (s)parla e chi lavora per recuperare…”

Fabio Quagliarella non ci sta e si sfoga via social, cosa rara per lui. L’attaccante della Sampdoria ha pubblicato nelle sua storie su Instagram il referto deigli accertamenti da lui effettuati a seguito dell’infortunio subito al polpaccio come prova ripsetto ad alcune illazioni che erano stato fatte sulle sue condizioni.

Quagliarella: presto il ritorno

“L’esame evidenzia una piccola lesione della giunzione miotendinea distale del gemello mediale della gamba destra. Una lesione di II grado in fase subacuta”, questo in sintesi, l’esito dell’esame al quale Quagliarella si era sottoposto circa due settimane fa. L’attaccante ha pubblicato il referto con tanto di sfogo personale: “C’è chi (s)parla e chi lavora per recuperare da un infortunio! Ci siamo quasi… forza ragazzi! Forza Samp!”. Messaggio chiaro quello del bomber che vuole tornare il prima possibile per aiutare i blucerchiati nella corsa salvezza. Il centravanti si era fermato alla vigilia del recupero contro l’Inter alla ripresa del campionato dopo l’emergenza coronavirus.

