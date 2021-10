Quagliarella: “Storia stalking un incubo. Provavo ad essere gioioso coi compagni ma…”

Il bomber si è raccontato alla presentazione del documentario a lui dedicato

Nel corso della serata, il giocatore ha parlato sia di quegli anni sia della decisione di raccontare la sua vita pubblicamente: "Tante volte rivedendo le immagini ti vengono in mente i compagni di squadra, e spesso sono stato introverso. Ho provato a far vedere la mia parte gioiosa, però era difficile: vivevo un incubo, sorridevi ma non riuscivi a essere davvero partecipe, dentro di me ero morto. Ho cercato di far vedere la parte felice, del Fabio ragazzo normale", ha detto nel corso della presentazione Quagliarella visibilmente emozionato.