Quagliarella sul podio della Scarpa d’Oro, la Sampdoria lo celebra: “Miglior risultato di sempre. Re del gol”

Fabio Quagliarella bomber senza tempo. L’attaccante della Sampdoria è stato autore di una stagione da incorniciare. La passata annata, il centravanti di Castellammare di Stabia, è stato capace di mettere a segno ben 26 gol in campionato, 8 su calcio di rigore, che gli sono valsi il titolo di capocannoniere della Serie A.

Ma non solo. Il classe 1983 è ufficialmente salito sul podio della Scarpa d’Oro, l’ambito premio assegnato nelle scorse ore a Lionel Messi. Terzo posto per l’italiano, battuto solamente dal francese del Psg Mbappé e, appunto, da Messi. Sui proprio profili social, precisamente su Twitter, la Sampdoria ha voluto celebrare il suo centravanti con un messaggio importante che non ha bisogno di speigazioni: “Fabio Quagliarella, capocannoniere della Serie A 2018/2019, sul podio della Scarpa d’Oro. Miglior risultato di sempre per un sampdoriano. Re del gol”.