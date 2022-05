Quagliarella verso Inter-Sampdoria: “Faremo partita seria senza figuracce”

Il centravanti sull'ultima partita della stagione

Da una parte il Sassuolo contro il Milan, dall'altra la Sampdoria contro l'Inter. La sfida scudetto tra le milanesi potrebbe vedere protagoniste le due formazioni sfidanti. Per la sponda blucerchiata, a La Gazzetta dello Sport , ha voluto dire la sua Fabio Quagliarella . L'attaccante ha assicurato il massimo impegno per una partita seria senza brutte figure.

"Sappiamo che ci guarderanno tutti, San Siro sarà pieno. Sappiamo di affrontare uno squadrone, l'Inter è forte, ma si è visto contro la Fiorentina che differenza faccia avere la testa leggera. E noi la abbiamo". Sulla voglia di ben figrare, Quagliarella ha poi aggiunto: "La Samp farà una partita molto seria, non possiamo permetterci figure di m... ".

A livello personale: "Non posso più pretendere di giocare 38 partite, mi sono accontentato di giocare 4 minuti a Verona o 2 più recupero nel derby. Abbiamo avuto tanti infortuni, come Damsgaard e Gabbiadini, e a un certo punto serviva solo portare la barca in porto".