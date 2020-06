Quarantena di squadra, Gravina: “Norma da rivedere, in arrivo altra proposta”

Il calcio italiano riparte, ma c’è ancora qualche cavillo da aggiustare. Tra questi la questione relativa alla quarantena di squadra in caso di contagio. Un argomento che ha diviso le varie assemblee che si sono svolte ultimamente e anche il presidente della Figc Gravina ha voluto dire la sua.

Nuova proposta

Intervistato a Radio 24, Gravina ha dichiarato che potrebbero esserci novità in tal senso: “Il calcio non ha mai chiesto scorciatoie o sconti. Oggi esistono delle norme chiare, che consentono di poter continuare l’attività, isolando un atleta o un professionista dello staff, continuando gli allenamenti. Sappiamo che è prevista questa norma, l’auspicio è che a breve, una settimana prima dell’inizio dei tornei, quindi della Coppa Italia, si possa rivalutare: manderemo una nuova proposta, nella speranza che questa norma venga rivisitata. Oggi, teoricamente, ma probabilmente anche in pratica, crea grande ansia e preoccupazione”.