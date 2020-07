Quattro gol e tante polemiche: finisce 2-2 tra Roma e Inter. Nerazzurri a -5 dalla Juventus

Fino all’87esimo l’Inter stava assistendo ad un’altra rimonta subita in campionato, ma il rigore trasformato nel finale da Lukaku salva i nerazzurri che si portano a meno cinque dalla Juventus. La squadra di Fonseca ora deve guardarsi alle spalle: Napoli e Milan sono distanti solo due punti.

Primo tempo

È un primo tempo frizzante quello dell’Olimpico. Le due squadre si affrontano a viso aperto anche le occasioni vere e proprie scarseggiano nella prima parte. Il primo acuto è della Roma con Mancini che su corner sfrutta un’uscita a vuoto di Handanovic, ma il suo colpo di testa si spegne di pochissimo a lato. Cinque minuti più tardi è l’Inter a passare in vantaggio con l’incornata di De Vrij su corner. L’olandese svetta e Pau Lopez non può nulla però evitare il gol. I giallorossi provano a reagire con Mkhitaryan che sugli sviluppi di un corner calcia fuori. Pochi minuti dopo Brozovic si allunga il pallone in area e Lopez è bravo ad intervenire. Nel primo minuti di recupero ecco che la Roma pareggia i conti con Spinazzola che riceve da Dzeko e deposita in rete. Polemiche dei giocatori interisti per un presunto fallo precedente su Lautaro da cui poi è scaturita l’azione del pareggio giallorosso.

Secondo tempo

Nella seconda parte di gara l’Inter parte forte e al 54esimo Lautaro si vede annullare un gol per posizione di fuorigioco sul lancio di Bastoni. Due minuti dopo la Roma è fortunata a trovare il gol del vantaggio con Mhkitaryan che in un batti e ribatti in area ‘ruba’ il pallone a Dzeko calciando forte in porta. Conte prova a rivoluzionare la squadra con un triplo cambio, ma la Roma riesce a contenere senza troppi rischi i nerazzurri. All’87esimo pazzia di Spinazzola che perde un pallone facile in area e nel tentativo di rinvio centra in pieno il ginocchio di Moses. Di Bello non ha dubbi e fischia il calcio di rigore: dal dischetto impeccabile Lukaku.