Rabiot, la serata storta colpa… della cattiva sorte: “Sfortunato per il cartellino rosso. Testa alla prossima”

Alla fine poteva andare peggio di così, soprattutto alla Juventus. Sotto di un gol e di un uomo dopo l’espulsione di Adrien Rabiot. Sfortunato protagonista della gara contro la Roma, il francese, è proprio il caso di dirlo, tira un sospiro di sollievo per il punto conquistato dai bianconeri e suoi social rispedisce al mittente le accuse per una brutta prestazione dando la colpa alla cattiva sorte…

Rabiot: “Espulsione sfortunata”

Il centrocampista della Juventus è stato doppiamente protagonista del match della notte contro la Roma. Dopo aver causato il rigore per i giallorossi, ha poi lasciato in dieci i suoi facendosi espellere. Nonostante tutto Rabiot sembra averla presa bene e sui social ha scritto: “Partita tirata contro un buon avversario, ma stasera la squadra ha lottato bene!! Sfortunato per il cartellino rosso. Non vedo l’ora che arrivi la prossima partita! La strada è ancora lunga. Forza Juve”.

Insomma, una prestazione sottotono per colpa della cattiva sorte. Vedremo se la fortuna girerà dalla sua per i prossimi impegni…