Rabiot-Morata, la Juventus è viva: Lazio travolta nella ripresa 3-1

Era la gara del dentro o fuori. La Juventus non sbaglia e ribadisce a tutti di non voler abdicare. I bianconeri superano in maniera convincente la Lazio e si portano a meno sette dall’Inter. Per i biancocelesti arriva una nuova bocciatura in uno scontro diretto con le prime tre della classe.

IL FILM DEL MATCH

La partenza è favorevole alla Lazio, che si fa vedere dalle parti di Szczesny. I biancocelesti sbloccano il match al 14′: Kulusevski sbaglia tutto e lancia Correa in contropiede. L’argentino salta Demiral e batte il portiere avversario. La Juventus accusa lo svantaggio, ma non crolla, grazie alle parate di Szczesny, determinante su Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Lentamente gli uomini di Pirlo guadagnano terreno e tornano in partita. Il pari arriva grazie a Rabiot, che fulmina Reina sul suo palo con un gran tiro. Nella ripresa la Lazio sfiora il 2-1 con Milinkovic: il centrocampista serbo colpisce la traversa. La Juventus è più precisa e trova in Morata l’uomo della provvidenza. L’attaccante spagnolo prima buca Reina ancora sul suo palo e poi trasforma un calcio di rigore. Tutto nel giro di due minuti. La Lazio prova a reagire nel finale, ma i bianconeri controllano e conquistano tre punti preziosi.