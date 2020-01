Radu, l’agente: “Al Genoa era il migliore ma lo hanno messo da parte… Ora lo vuole il Nizza”

L’arrivo di Mattia Perin al Genoa non ha certamente fatto piacere a Ionut Radu, costretto a lasciare il posto da titolare all’ex juventino. Tanto che il portiere rumeno è sul piede di partenza, come confermato dal suo agente Oscar Damiani ai microfoni di Radio Marte.

NIZZA – “Radu ha fatto sempre il suo dovere, è stato il migliore del Genoa. La società però ha fatto le sue scelte, noi quindi lo porteremo via. Se deve fare il secondo, lo farà altrove. Il ragazzo si merita un club che lo stimi. Oggi sono a Nizza, i francesi lo vorrebbero in prestito per un anno e mezzo”.

