Radu, l’agente: “Genoa acqua passata. A giugno torna all’Inter…”

Nonostante il momento di stop per il calcio italiano, si parla anche di calciomercato. A farlo è stato Crescenzo Cecere, agente del portiere del Parma, di proprietà dell’Inter, Ionut Radu. L’estremo difensore, tra i migliori della prima parte di stagione giocata con la maglia del Genoa, si è ritrovato senza posto per l’arrivo al Grifone di Perin. Così, la scelta di andare al Parma dove, però, non ha ancora trovato spazio.

Il procuratore del giocatore ha fatto il punto sul futuro del suo assistito ai microfoni di TMW: “Nel calcio si fanno delle scelte. Il Genoa ha fatto la sua e noi la nostra. Acqua passata. Si era fatto male Sepe alla chiusura del mercato, ci ha chiamati il Direttore Faggiano e non abbiamo esitato un attimo ad andare a Parma. Senza l’infortunio di Sepe magari sarebbe tornato all’Inter giocando delle partite. Ma è passato, Radu sta lavorando bene. E a giugno tornerà all’Inter”, queste le parole dell’agente di Radu.