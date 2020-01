Radu, l’agente sbotta: “Non può fare il secondo di Perin…”

Ionut Radu può lasciare il Genoa: il ritorno in rossoblù di Mattia Perin ha chiuso la porta al giovane estremo difensore. Con il ritorno dell’ex Juventus, già titolare nella sfida vinta dai rossoblù contro il Sassuolo, il classe 1997 sembra destinato a non trovare spazio.

Parlando a Radio Rai, l’agente di Radu Oscar Damiani ha detto la sua lasciando intendere un evidente malumore: “Mister Nicola è stato chiaro, tra i pali non ci sarà dualismo e Perin sarà titolare. Radu è stato il migliore del Genoa, non può certo restare a fare il secondo, con tutto il rispetto per Perin. Ha il diritto di potersi giocare la possibilità di essere il numero uno, valuteremo in questo mese il da farsi. Dobbiamo trovare una soluzione, un ritorno all’Inter può essere l’alternativa”.