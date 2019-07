Rafinha, possibile ritorno in Serie A: la Fiorentina ci prova

La Fiorentina si muove per Rafinha, in uscita dal Barcellona: c’è da battere la concorrenza del Valencia, fino ad oggi in pole position per il brasiliano. L’ex anche dell’Inter vorrebbe trovare una squadra per giocare con continuità e visti i recenti rumors di mercato, la Viola potrebbe essere il club ideal in un campionato da lui già conosciuto in passato.

Come riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona si muove in uscita e Rafinha è destinato a partire. Il classe vuole essere titolare e giocarsi una stagione da protagonista. Chiuso da Arthur, Rakitic e Vidal su tutti, l’ex Inter potrebbe finire alla Fiorentina che dovrà battere la concorrenza del Valencia, altra grande candidata per le prestazioni del giocatore.