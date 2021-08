Raiola, il derby milanese di mercato per l’agente che può decidere lo Scudetto

L'agente più importante in Italia lavora adesso con l'Inter

Il più potente degli agenti italiani, al secolo Mino Raiola ha ormai messo la propria base operativa a Milano ma sponda nerazzurra e non rossonera. Con i milanisti infatti il rapporto si è incrinato dopo lo strappo con Gigio Donnarumma. Come riporta la Gazzetta dello Sport, in viale della Liberazione, uffici dell’Inter, è ben sistemato l’agente italiano che lavora per portare ai cinesi Marcus Thuram, figlio di Lilian, uno dei gioielli della casa. Sulla definitiva esplosione di Thuram junior scommettono, però, pure i nerazzurri, che in questa estate hanno già fatto una puntata su un altro “Raiola boy”: Denzel Dumfries è diventato il sostituto di Achraf Hakimi a un prezzo abbordabile (12,5 milioni più 2,5 di bonus) vista la santa alleanza con Mino che ha ridotto gli appetiti del Psv. L’esterno destro olandese è stato accompagnato proprio dal suo potente procuratore nella sede interista nel giorno della firma: è presumibile che Raiola faccia lo stesso anche in caso di chiusura con Thuram jr. Raiola aveva offerto all’Inter in precedenza Moise Kean e Wout Weghorst.