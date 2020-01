Raiola su De Ligt: “Non gli interessano i soldi. Vuole essere il migliore”

L’arrivo di Matthjis De Ligt è stato indubbiamente il colpo più clamoroso della Juventus nella scorsa estate. L’agente del difensore olandese, Mino Raiola, ha commentato la decisione del suo assistito di trasferirsi in bianconero. Queste le sue parole ai microfoni di Voetbal International: “È stata la sua prima scelta, anche se è stato brevemente sorpreso dall’interesse del PSG, del Barcellona e di altri club. Alla Juve lavora con i migliori difensori per diventarlo a sua volta, non è interessato ai soldi. A lui interessa solamente giocare”.