Ramirez: “Dispiace addio alla Samp ma volevo nuove sfide. Direi no al Genoa”

Il trequartista ha lasciato la squadra blucerchiata e aspetta di intraprendere una nuova avventura

ADDIO SAMP - "Mi dispiace essere andato via ma volevo cambiare e provare nuove sfide", ha commentato Gaston Ramirez sull'addio alla Sampdoria. "L’anno scorso sono stato vicino ai granata. Conosco il mister, so come lavoro. Torino è una grande piazza, pensavo anche che si potesse chiudere velocemente. Ora sono un giocatore libero… mi sembrava un’operazione fattibile facilmente. L’accordo con me c’era, pagavano anche la Samp. Ora la Samp non bisogna neanche pagarla". E se chiamasse il Genoa? Ramirez non ha dubbi: "No. Non mi hanno chiamato ma non andrei".