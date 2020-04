Ramirez e la ripresa della Serie A: “Non vogliamo alcun privilegio. Se vogliono vedere giocatori al 50%…”

Gaston Ramirez non ci sta e dice la sua sulla possibile ripartenza del campionato di Serie A. Il trequartista della Sampdoria è scettico riguardo alla ripresa della stagione e alle condizioni dei giocatori, specie se colpiti da Covid-19 come molti del gruppo blucerchiato, che hanno destato molto timore in lui: “Ho avuto paura, non per me ma per i miei figli. Dobbiamo iniziare a guardarci intorno e capire che stiamo vivendo una situazione surreale e inimmaginabile fino a qualche tempo fa”.

Parlando a Tuttosport, l’uruguaiano ha commentato: “A inizio stagione non eravamo partiti bene, poi ci siamo ripresi e alla fine giocavamo da squadra vera”. Il merito anche dell’arrivo di mister Ranieri: “Ha portato quello di cui avevamo bisogno: saggezza, tranquillità e serenità. Ma il merito è di tutti. A cominciare dai giocatori che sono riusciti a seguirlo sin da subito. Alla fine siamo noi che andiamo in campo”.

RIPRESA – Duro sulla possibilità di ripartire a seguito dell’emergenza coronavirus: ” Il torneo sarà falsato e dal punto di vista fisico e mentale sarà diffcile. Se vogliono giocatori al 50% possono farci scendere in campo anche subito, ma l’obiettivo è davvero andare in campo soltanto per finire la stagione? Dobbiamo farlo con rispetto per tutti. Tutti vogliamo ripartire, non soltanto gli sportivi, ma se noi calciatori ripartiamo non dobbiamo avere nessun privilegio. Nessun tampone in più, se questo volesse dire toglierlo a qualcuno che ne ha davvero bisogno”.