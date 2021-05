Ramsey ammette: “Frustranti i due anni alla Juve”

Ramsey ha raccontato la sua esperienza alla Juventus, intervallata dagli infortuni

Di quel trequartista tutto inserimenti e gol si è visto ben poco alla Juventus. AaronRamsey non è riuscito ad imporsi nei due anni in bianconero a causa di una serie ripetuta di infortuni, ed ha espresso il suo malumore a FourFourTwo: "Sono stati due anni piuttosto frustranti per me, ho avuto tanti piccoli infortuni e non sono riuscito a tornare in piena forma. È stato un periodo strano in generale: sono arrivato alla Juventus con un infortunio, ho cercato di recuperare la condizioni il prima possibile, poi è arrivata la pandemia e abbiamo ricominciare da capo. È stato difficile raggiungere una certa costanza, e questo ha avuto conseguenze per me non solo nella Juve, ma anche per la nazionale gallese".