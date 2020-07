Rangnick-Milan, una storia nata 15 anni fa: già pronto il budget per il mercato

Il Milan di Pioli sta vivendo una ripresa di campionato incredibile. Nelle ultime due partite i rossoneri hanno sconfitto Lazio e Juventus segnando in totale 7 gol incassandone soltanto 2. Ibra e compagni sembrano un’altra squadra rispetto a quella della prima parte di stagione e il feeling con l’allenatore si vede sempre di più. Nonostante il momento positivo la società ha già scelto l’allenatore per la prossima stagione: Ralf Rangnick.

MILAN – RANGNICK: IL CLUB FISSA IL BUDGET

Il tedesco dalla prossima stagione non solo sarà l’allenatore, ma anche il direttore sportivo scalzando di fatto Paolo Maldini. Secondo quanto riportato da SkySport la società rossonera avrebbe già messo a disposizione il budget per il prossimo mercato: 75 milioni, cessioni escluse. Con questo tesoretto il prossimo allenatore e dt dovrà creare una squadra che avrà come obiettivo la Champions. Sempre SkySport ha inoltre rivelato un aneddoto di 15 anni fa che lega Rangnick e il Milan. In quell’anno i rossoneri affrontarono lo Schalke allenato proprio dal tedesco che ora è un passo dalla panchina rossonera. In quella circostanza l’ex allenatore del Lipsia dichiarò a Galliani la profonda stima per il Milan di Sacchi.