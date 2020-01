Ranieri e quel record da mantenere: non perde contro la Lazio dal 1997

Un record o quasi da mantenere per Claudio Ranieri. L’attuale allenatore della Sampdoria si prepara alla sfida di domani pomeriggio alle 15 contro la Lazio. Un avversario contro il quale il tecnico non perde dal lontano 1997.

Per Ranieri, infatti, contro la squadra biancoceleste negli ultimi anni sono sempre arrivati punti. 6 vittorie e 2 pareggi nelle ultime otto gare vissute con le maglie di Juventus, Roma, Inter, Parma e ancora bianconeri. L’ultimo match di Serie A col testaccino in panchina e i laziali in campo risale al 2011-2012. Per trovare un successo dei biancocelesti occore, come detto, tornare al 1996-97 quando il mister era alla guida della Fiorentina e perse 1-0.