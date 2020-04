Ranieri: “Non si può pensare al calcio. Prima di tornare in campo test completi anche al cuore per i calciatori…”

Interessante intervista rilasciata da Claudio Ranieri ai microfoni di Repubblica. Il tecnico della Sampdoria ha affrontato i temi caldi di questo momento di emergenza per il coronavirus. Dalla salute delle persone – e dei giocatori – fino alla possibile ripresa del campionato di Serie A. Non fa giri di parole il tecnico di Testaccio: “L’Italia è in guerra, il calcio può aspettare”. E su questa linea di pensiero che Sir Claudio fa le sue considerazioni: “Davanti alle migliaia di morti, in questo momento, i giocatori hanno un solo dovere: stare a casa. Non basta solo applaudire medici e infermieri e chiamarli eroi”.

RIPRESA – Sul campionato e la possibile data di ripresa: “Non sappiamo se il campionato riprenderà, parlarne ora ha poco senso. Il governo può dire ricominciamo o no, ma spetta ai medici deciderlo solo a loro. Abbiamo capito che questo virus può dare complicazioni al cuore quindi prima di tornare ad allenarsi, vale per la Sampdoria e per tutte le squadre, è dovere dei medici ridare ad ogni atleta l’idoneità completa. Non solo una visita generale, ma approfonditi controlli cardiaci”. “Chi è stato colpito dal virus, durante i primi allenamenti si sentirà fiacco. Come ha detto il mio presidente Ferrero un giocatore non è una macchina che si spegne e si riaccende”.

LE PAROLE DI FERRERO