Ranieri può tornare in Serie A: ci pensa il Bologna

Riflessioni in vista in casa rossoblù: in bilico Mihajlovic

Redazione ITASportPress

Un punto in tre partite, addirittura dodici i goal subiti. Non un bel momento per il Bologna di Sinisa Mihajlovic che appare in chiara difficoltà. Dopo un ottimo inizio, che aveva visto i rossoblù esordire con due vittorie e un pari prezioso strappato al Gewiss Stadium di Bergamo contro la più quotata Atalanta, adesso le cose sono decisamente cambiate.

L'avvio estremamente positivo di inizio campionato sembra solo un ricordo e il Bologna si è fermato conquistando un solo punto nelle ultime tre gare. Ma il dato che più spaventa e mette a serio rischio la posizione del mister è quello delle reti subite: addirittura dodici. Secondo quanto riferito da Sky Sport, per questa ragione, in caso di un altro risultato negativo nel prossimo match al Dall'Ara contro la Lazio, il presidente Saputo potrebbe lanciare un messaggio forte all'ambiente dando il via libera all'esonero dell'ex difensore. Il tal caso, il favorito per prendere il posto di Mihajlovic sarebbe Claudio Ranieri, rimasto senza squadra al termine della scorsa stagione, quando aveva ottenuto il nono posto con la Sampdoria.