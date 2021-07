Ranieri: “Sarei rimasto alla Sampdoria ma ora nessun rimpianto”

Parla l'ex tecnico blucerchiato tra club doriano e Nazionale

BLUCERCHIATO - "Samp, sarei rimasto ma nessun rimpianto. D'Aversa buona scelta". Questo in sintesi il Ranieri pensiero. " Non ho più sentito Ferrero, ma sono di una serenità incredibile. Le cose sono andate così, io la disponibilità a restare l'avevo data. Non credo ci si debba confrontare con D'Aversa perché ogni campionato ha una sua storia, ma è una scelta che renderà felice il presidente a fine stagione. Potevo rimanere in pista, ho avuto qualche contatto con il Lille, ma poi hanno preferito un francese. Anche in Italia ho avuto altri abboccamenti, ma non se n'è fatto niente e adesso mi godo il mare. A ottobre, novembre mi mancherà la panchina. Se qualcuno mi vorrà, lo ascolterò".

EURO 2020 - Un pensiero poi sulla Nazionale: "Se sto facendo festa ancora? (ride ndr). Non sono il tipo. Me la sono goduta sul divano, da italiano e da grande appassionato di calcio. Quella dell'Italia è stata uUna vittoria memorabile, per qualità di gioco, partecipazione collettiva, spirito, capacità di sapere cambiare pelle in pochi giorni. È sicuramente la vittoria di Roberto Mancini in tutto e per tutto. Per come ha saputo mettere in campo i suoi calciatori, per come li ha costruiti, per tutti i passi in avanti che gli ha fatto fare nel corso degli ultimi mesi e in particolare degli ultimi giorni. La vera sorpresa non sta nell’avere portato la coppa a casa, ma piuttosto nei contenuti del percorso quotidiano. Per me l’Italia è stata una sorpresa continua… la curiosità quotidiana di come sarebbe stata la puntata successiva", ha concluso Ranieri.