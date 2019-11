Ranieri: “Zaniolo? Non è l’erede di Totti…”

Un’Italia spettacolare, quella che ieri sera, a Palermo, ha travolto per 9-1 l’Armenia nell’ultima gara valevole per le qualificazioni ad Euro 2020. Tra i protagonisti del match Nicolò Zaniolo, autore di una doppietta. Del giovane giocatore della Roma, a margine dell’incontro tra arbitri e club di Serie A, ha parlato l’attuale tecnico della Sampdoria ed ex allenatore dei giallorossi Claudio Ranieri.

CAMPIONE – “Zaniolo non è l’erede di Totti, è però un ottimo giocatore che può diventare un campione. Deve crescere stando lontano dai riflettori. Lo scorso anno lo aspettavo, ma l’ho avuto nel suo peggior momento. Lui comunque è una forza della natura e migliora partita dopo partita”.