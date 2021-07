Rapporto Deloitte 2019/20: calcio europeo bruciato 2 miliardi. Serie A calo 18%

Il rapporto Deloitte 2019-20 sulle finanze dei tornei continentali è drammatico. La Serie A scende del 18%

Redazione ITASportPress

Il calcio è in crisi ma questa non è più una novità visto che il Covid ha devastato i conti dei club. La certificazione del rosso fisso nelle casse delle società calcistiche è dall’Annual Review of Football Finance di Deloitte sul calcio europeo, giunta alla trentesima edizione. Un’immagine di guerra, perché ritrae il calcio del 2019-2020, quello coinciso con l’esplosione del Covid.

Key findings della 30esima edizione della Deloitte Annual Review of Football Finance:

Il mercato del calcio europeo ha subito una contrazione del -13% nella stagione 2019/20, i ricavi complessivi sono diminuiti di -3,7 miliardi di euro: questo è il primo calo dopo la crisi finanziaria globale nel 2008/09;

I cinque più grandi campionati europei (Premier League, Bundesliga, Serie A, Liga, Ligue 1) hanno generato 15,1 miliardi di euro di entrate nella stagione 2019/20 (vs 17 miliardi di euro in quella precedente), registrando un calo dell’11% rispetto all'anno precedente;

La Bundesliga ha registrato il calo più basso delle entrate totali (-4%) ed è stata la seconda lega più redditizia dei big five nel 2019/20, con 3,2 miliardi di euro di ricavi superando di poco la Liga (3,1 miliardi di euro);

La Serie A italiana ha registrato ricavi per 2,1 miliardi di euro, con un calo del -18%, e la Ligue 1 francese, l’unico campionato europeo dei cinque più grandi ad aver annullato la sua stagione in risposta al COVID-19, ha registrato ricavi per 1,6 miliardi di euro con un calo del -16%;

Come riportato da un recente studio Deloitte a giugno, le entrate dei club della Premier League sono diminuite del -13% da un record di 5,8 miliardi di euro nel 2018/19 a 5,1 miliardi di euro nel 2019/20, il primo calo delle entrate totali nella storia della Premier League e il fatturato più basso dal 2015/16.

Il mercato del calcio europeo nel suo complesso ha subito una contrazione del -13%, arrivando a 25,2 miliardi di euro nella stagione 2019/20 (28,9 miliardi di euro nella stagione 2018/19) a causa della pandemia da COVID-19, secondo la 30a edizione dello studio Annual Review of Football Finance di Deloitte’s Sports Business Group.

In termini assoluti, i cinque più grandi campionati europei (c.d. big five) - che rappresentano una quota record del 60% del mercato del calcio europeo - hanno registrato l’impatto finanziario più significativo, con ricavi complessivi in calo del -11% (1,9 miliardi di euro) a 15,1 miliardi di euro.

La Bundesliga tedesca ha registrato il calo più limitato (-4%, 137 milioni di euro) delle entrate totali in quanto la stagione è stata completata prima della fine dell’anno fiscale e sono stati concessi solo minimi sconti ai broadcaster. La Bundesliga ha generato ricavi per 3,2 miliardi di euro e ha superato La Liga (3,1 miliardi di euro) come secondo campionato di calcio più redditizio nel 2019/20, dopo che i ricavi della Liga sono diminuiti del -8%. Si prevede che la Liga torni a essere la seconda lega con le maggiori entrate nel 2020/21.

La Serie A italiana, con ricavi per 2,1 miliardi di euro (in calo del -18%) e la Ligue 1 francese (l’unico campionato europeo dei cinque più grandi ad annullare la stagione in risposta alla pandemia), con ricavi per 1,6 miliardi di euro (in calo del 16%), completano i 15,1 miliardi di euro di ricavi totali raggiunti dai big five europei.

Mentre i ricavi aggregati dei big five sono diminuiti del -11% fino a 15,1 miliardi di euro nella stagione 2019/20, i costi salariali totali sono rimasti invariati.

Dan Jones, partner e capo dello Sports Business Group di Deloitte, ha spiegato: “Ci vorranno diversi anni prima che si conosca l’impatto finanziario complessivo della pandemia da COVID-19 sul calcio europeo. Ora stiamo iniziando a vedere la portata della pandemia sui club europei”.

“Va segnalato che mentre sono passati 16 mesi dalla pandemia che ha colpito l’Europa, l’analisi in questo studio si concentra sull’anno finanziario 2019/20 e quindi rappresenta solo, nella maggior parte dei casi, tre mesi di impatto del COVID-19. La sospensione dei campionati ha portato al disallineamento del completamento della stagione e dei periodi di rendicontazione finanziari tipici in Inghilterra, Spagna e Italia. Ciò porterà al riconoscimento di alcuni elementi di entrate e costi relativi alla stagione 2019/20 nell’anno finanziario che termina nel 2021, e quindi nell’edizione del prossimo anno”.

La crisi COVID-19 colpisce la redditività di tutta la Premier League

Come riportato da un recente studio Deloitte a giugno, i ricavi combinati dei club della Premier League sono diminuiti del -13% da un record di 5,8 miliardi di euro nel 2018/19 a 5,1 miliardi di euro nel 2019/20, il primo calo delle entrate totali nella storia della Premier League. Nonostante ciò, in termini di entrate, il volume dei ricavi della Premier League era ancora del 60% più grande rispetto al suo competitor più vicino, la Bundesliga, sebbene questo divario sia diminuito dal 73% nel 2018/19.

A causa della natura relativamente fissa dei costi dei club della Premier League e del calo delle entrate, i profitti operativi totali sono stati quasi completamente azzerati. Anche il rapporto tra stipendi e ricavi medi dei club della Premier League è aumentato con un record del +73%. L’aumento delle perdite ante imposte cumulative è stato netto, salendo a 1,1 miliardi di euro nel 2019/20, con un aumento di oltre 910 milioni di euro rispetto al 2018/19, con 15 club che hanno riportato perdite ante imposte.

Jones ha aggiunto: “Ciò che possiamo vedere chiaramente è la natura relativamente fissa della base di costo dei club d’élite e in particolare dei costi salariali. A causa della struttura pluriennale dei contratti dei giocatori, i club hanno trovato molto difficile compensare l’impatto sulle entrate causato dal COVID-19 riducendo i costi salariali. Sarà interessante vedere come si svilupperà l’equilibrio dei salari e dei ricavi nel 2020/21 e oltre, e se la crescita dei salari finora apparentemente inesorabile rallenterà, si fermerà o si invertirà”.

Uno scenario incerto

L’impatto della pandemia di COVID-19 sulle entrate da matchday nella stagione 2019/20 è chiaro, ma l’impatto sui due maggiori flussi di entrate delle leghe dei cinque campionati europei più grandi, broadcast (che costituisce il 51% dei ricavi dei club big five) - e commerciale (36%), rimane più incerto.

Sam Boor, senior manager dello Sports Business Group di Deloitte, ha aggiunto: “Da quando il COVID-19 ha cambiato il panorama del calcio europeo di alto livello, abbiamo assistito a sviluppi nel mercato dei diritti di trasmissione in tutti i campionati “big five”. La Premier League avrebbe scelto di rinnovare i propri accordi con i partner nazionali esistenti allo stesso valore in quella che potrebbe rivelarsi una saggia decisione, mentre la Serie A - secondo quanto riferito - ha concordato una riduzione del valore del 5% nel nuovo accordo nazionale. Altri campionati, inclusa la Ligue 1, hanno sperimentato più turbolenze. Scopriremo nelle prossime stagioni se questi esempi di rinnovi e ribassi sono una tendenza destinata a durare o una pausa temporanea”.

Jones ha concluso: “Nonostante le incertezze dell’anno passato, il calcio - e l’interesse pubblico nei suoi confronti - ha mostrato grande resilienza. Siamo fiduciosi che la stagione 2021/22 sarà un passo verso la normalità, determinando un forte recupero in termini di entrate nelle prossime stagioni”.