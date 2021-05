Raspadori e Berardi sbancano il Ferraris: Genoa-Sassuolo 1-2

I neroverdi adesso minacciano la Roma per l'Europa League

Si è aperta con il successo esterno del Sassuolo sul campo del Genoa per 2-1 la 35^ giornata domenicale di Serie A. Raspadori sblocca al 14' su assist di Traoré. Al 27' pari annullato dal Var a Zajc per un fallo a inizio azione. A inizio ripresa super occasione per Raspadori e traversa di Goldaniga. Al 66' raddoppio di Berardi sull'errore di Masiello. Zappacosta riapre tutto a 5' dalla fine. Ma non basta e adesso la squadra di De Zerbi spaventa la Roma per un posto in Europa League.