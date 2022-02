Raspadori e Scamacca illuminano il Sassuolo: Inter va al tappeto a San Siro

Primo tempo brutto dell'Inter sorpresa in due occasioni dal Sassuolo

Un grande Sassuolo ha vinto a San Siro contro l'Inter che ha sciupato la grande opportunità di tornare in vetta alla classifica dopo il passo falso del Milan. Un 2-0 maturato nel primo tempo con i gol nella prima mezz'ora di Raspadori e Scamacca. Inter sorpresa dalla squadra neroverde che è ripartita benissimo in contropiede rubando i palloni in uscita dei centrocampisti dei campioni d'Italia. Berardi nel primo tempo ha colpito anche la traversa. Nella ripresa nerazzurri a testa bassa ma poco lucidità in attacco nonostante il furore agonistico della squadra di Inzaghi che ha anche rischiato di subire altre reti. Dzeko più volte vicino al gol, Consigli si è superato con parate importanti. Lautaro ha sbagliato un gol fatto poi anche Sanchez ha sprecato. Disperazione nerazzurra e occasione sciupata ma il Sassuolo ha mostrato le sue qualità a San Siro non rubando nulla.