Raspadori, un gol nel nome di… Aguero: “Lui è il mio modello di riferimento in tutto”

Nel post-partita del match contro la Lazio, il giovane classe 2000 è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sua rete e la vittoria del Sassuolo: “Sono ancora senza fiato, una giornata incredibile, la più bella della mia vita”, ha detto Raspadori che poi ha rivelato: “Mi ispiro ad Aguero, lui è il mio modello di riferimento in tutto. Il mio ruolo? Nelle giovanile giocavo come prima punta, il ruolo più naturale per me, ma mi piace anche fare la seconda punta, pur di giocare starei ovunque. Ho sempre simpatizzato per l’Inter, ma ormai sono al Sassuolo da 10 anni e tifo neroverde”.

TUTTO SU RASPADORI

