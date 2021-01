Ravanelli consiglia la Juventus: “Il tridente Ronaldo-Dybala-Morata difficile da sostenere”

La Juventus deve fare i conti con un momento non semplice. I bianconeri devono inseguire in campionato e il prossimo match contro il Milan potrebbe dire molto sul discorso scudetto. La sfida contro i rossoneri rischia di tagliare fuori la squadra di Andrea Pirlo dalla lotta per il vertice.

CONSIGLIO

La Juve deve fare anche i conti con un assetto ancora da perfezionare. L’ex attaccante bianconero Fabrizio Ravanelli ha espresso il suo parere. Queste le parole riportate da TMW: “Credo che questa Juventus possa anche giocare con Dybala, Morata e Ronaldo, ma ci vuole una disponibilità incredibile da parte dei giocatori. Serve un centrocampo adatto in certe situazioni per supportare questa tipologia di tattica. In certe situazioni la Juve potrebbe anche giocare con tre attaccanti, ma per come è composta oggi potrebbe trovare grosse difficoltà con questo modulo, anche per la tipologia di centrocampisti in rosa. Arthur ad esempio non ha le caratteristiche di colui che pressa i centrali di difesa avversari, è un giocatore diversi dai centrocampisti che, ad esempio, c’erano in rosa ai miei tempi”.