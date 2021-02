Ravanelli: “Il rigore contro la Juventus è inesistente, ma passi indietro per Pirlo”

La Juventus cade allo stadio Diego Armando Maradona per 1-0. Decisivo un rigore di Lorenzo Insigne che fa esultare il Napoli e condanna i bianconeri alla terza sconfitta in campionato. Un assist a Milan e Inter, pronte a scappare in classifica.

PRESTAZIONE

Ai microfoni di JTV l’ex attaccante bianconero Fabrizio Ravanelli analizza il risultato di Napoli: “La Juventus non era nella migliore giornata, ha fatto fatica nel giro palla, erano lenti e troppo molli: hanno fatto fatica. Sono andati in svantaggio su un rigore inesistente a mio modo di vedere, ma oltre a quello ho visto una Juventus che ha fatto un passo indietro dopo gli ottimi recenti risultati”.